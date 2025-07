Incidente Air India la voce di un pilota | Perché l’hai fatto

L’incidente del volo Air India 171 del 12 giugno scorso ha suscitato grande attenzione, ma le indagini preliminari dello AAIB stanno chiarendo molti aspetti. Dopo aver analizzato quindici pagine di relazioni, gli esperti escludono cause come errata configurazione dei flap o problemi di carburante. La voce di un pilota, però, ci invita a riflettere: perché tutto è successo? Scopriamolo insieme, perché le risposte sono più vicine di quanto si pensi.

Le quindici pagine con le quali gli investigatori dello AAIB hanno inquadrato in modo preliminare quanto accaduto al volo Air India 171 il 12 giugno scorso, comunicano alcune certezze. Niente errata configurazione dei flap, niente problemi di contaminazione del carburante, di errato bilanciamento del carico o di eccesso dello stesso, nulla di anomalo ai motori fino a quando non si sono spenti e neppure errori sui conti relativi alle velocità di decollo. Invece, l’attenzione è stata posta alla posizione dei due interruttori che attivano e disattivano l’impianto carburante per alimentare i motori, che sarebbero stati spenti e poi riaccesi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Incidente Air India, la voce di un pilota: “Perché l’hai fatto”

In questa notizia si parla di: india - incidente - voce - pilota

Incidente aereo in India, volo con oltre 200 persone si schianta dopo il decollo - Tragedia aerea in India: un volo di Air India, con oltre 200 passeggeri a bordo, si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, diretto a Londra.

I motori del Boeing 787 di Air India precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno sono stati spenti da qualcuno all’interno della cabina di pilotaggio non appena il velivolo è decollato. Non c’è (ancora) una certezza sulle ragioni. Ma la scatola nera non avrebbe mostr Vai su Facebook

Incidente Air India, la voce di un pilota: “Perché l’hai fatto”; Incidente del Boeing 787 di Air India: il rapporto preliminare mostra cosa è realmente accaduto; Incidente aereo India, le ultime parole del pilota: Spinta non raggiunta, precipitiamo.

Incidente Air India, la voce di un pilota: “Perché l’hai fatto” - Il rapporto preliminare sull'incidente svela che gli interruttori del carburante sono stati spenti e riaccesi con un gesto apparentemente volontario. Scrive panorama.it

Incidente aereo in India, motori spenti con due switch: pilota spiega a Fanpage.it come si azionano - Si inizia a far luce sul disastro aereo del 12 giugno in India, nel quale hanno perso la vita circa 270 persone ... Segnala fanpage.it