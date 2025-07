Un popolo in rivolta Agliano | Reggio scendeva in piazza per rivendicare il diritto al futuro

Un popolo in rivolta, aggrappato alla speranza di un domani migliore, scese in piazza a Reggio per rivendicare un diritto fondamentale: il futuro. Il 14 luglio ricorre il 55° anniversario della storica "Rivolta di Reggio", un evento che va ben oltre le questioni locali, rappresentando un grido di autonomia e dignità. La città, nel suo fermento, ha scritto una pagina indelebile della nostra storia, dimostrando che...

Il 14 luglio ricorre il 55esimo anniversario della "Rivolta di Reggio". "Il motivo scatenante fu, solo in apparenza, la sottrazione del capoluogo. Le ragioni, tuttavia, non possono essere ridotte ad una mera questione campanilistica o, come si disse allora, di pennacchio. Ciò che la città. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

