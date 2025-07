Dazi Usail Coreper convocato d' urgenza

Le tensioni tra Usa e Ue si intensificano con l'annuncio improvviso di dazi al 30%. La convocazione urgente del Coreper, rappresentanti permanenti dei 27 Stati europei, dimostra quanto la questione sia critica. Bruxelles si prepara a rispondere a questa minaccia commerciale, mentre la Commissione europea conferma di essere già a conoscenza della decisione americana. Il futuro degli scambi transatlantici si gioca in queste ore decisive, lasciando presagire sviluppi ancora più sorprendenti...

18.15 Dopo l'annuncio Usa sull'imposizione all'Ue di dazi al 30% è stata convocata per il pomeriggio di domenica 13 una riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 Stati Ue, il Coreper. E' quanto si apprende a Bruxelles. Intanto la Commissione europea fa sapere che era a conoscenza della decisione Usa di annunciare dazi al 30% all'Ue a partire dal primo agosto. Lo dichiara una portavoce dell'esecutivo comunitario a cui è stato chiesto se Bruxelles lo avesse appreso solo dalla lettera pubblicata da Trump sul social Truth. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

