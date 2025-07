Incidente mortale alle porte di Arezzo | 38enne perde la vita in moto

Ancora un drammatico weekend di lutto sulle strade aretine, dove il dolore si mescola alla perdita di vite umane. Dopo il tragico incidente di ieri, oggi un'altra giovane vita si è spezzata in un terribile scontro tra auto e moto, lasciando dietro di sé un senso di vuoto e sconforto. La cronaca di questo incidente alle porte di Arezzo ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza sulla strada e l’importanza di rispettare le regole.

Arezzo, 12 luglio 2025 – Ancora un sabato di sangue e morte sulle strade aretine. Ad appena 24 ore dal decesso di Gianna Corgiatini, 56 anni, vittima di un pauroso incidente avvenuto ieri lungo la strada dei due mari, la 73, oggi un’altra giovane vita si è spezzata sull’asfalto. Intorno alle 15, un’auto e una moto si sono scontrate alle porte di Arezzo, lungo la regionale 71 tra Madonna di Mezzastrada  e Olmo.  L’impatto, devastante, è successo all’altezza del distributore Eni. Il giovane alla guida della moto, un 38enne aretino, è caduto violentemente a terra ed è morto sul colpo. Per lui, nonostante l’immediato arrivo dei soccorritori e la messa in atto di tutte le manovre di rianimazione, non c’è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente mortale alle porte di Arezzo: 38enne perde la vita in moto

