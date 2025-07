La denuncia di Fattore Lega | Alanno ancora senza piano per l' eliminazione delle barriere architettoniche

La denuncia di Fattore Lega mette in luce una questione urgente e irrisolta: il Comune di Alanno è ancora privo di un piano concreto per eliminare le barriere architettoniche, nonostante i termini legali siano ormai scaduti da mesi. Un ritardo che penalizza gravemente l’accessibilità e l’inclusione della nostra comunità. È ora di agire con decisione e responsabilità per garantire a tutti pari diritti e opportunità.

«A oggi il Comune di Alanno è ancora privo del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) nonostante i termini fissati dalla legge regionale (numero 3 del 10012024) siano scaduti ormai da mesi. E questo è un fatto gravissimo». È quanto denuncia la consigliera comunale della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

