Diminuiscono le donazioni aumenta il fabbisogno | nuova raccolta sangue sul lungomare

In un momento di crescente emergenza, la carenza di sangue mette a rischio la vita di molti. Per arginare questa grave situazione, l’Avis di Brindisi si mobilita con una nuova raccolta sul lungomare, coinvolgendo istituzioni e cittadini. Un gesto semplice che può salvare molte vite: partecipa anche tu e fai la differenza!

BRINDISI - Per arginare la mancanza di sangue ed emocomponenti, dovuta al calo di donazioni ed all’aumento del fabbisogno, l’Avis provinciale e comunale di Brindisi, in collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi ed il Simt di Brindisi, hanno organizzato una raccolta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

