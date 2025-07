MXGP | Andrea Bonacorsi terzo nella Qualifying Race miglior tempo per Coenen

Il weekend al GP di Finlandia si apre con entusiasmo per Andrea Bonacorsi, che conquista il terzo posto nella Qualifying Race, dimostrando un passo deciso e promettente per le sfide che lo attendono. Con uno scarto di soli 18 secondi da Coenen, il talento italiano della Fantic Racing si presenta forte e motivato, pronto a dare il massimo nelle due gare di domani. La stagione si fa sempre più interessante: la pista è pronta, e lui anche!

Comincia davvero in modo positivo il weekend di Andrea Bonacorsi al GP di Finlandia, dodicesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di Motocross, specialità MXGP. Il centauro italiano ha infatti conquistato il terzo posto nella Qualifying Race, sfoggiando un ottimo passo che fa ben sperare per le due gare. Nello specifico il pilota in forza alla Fantic Racing ha raccolto uno scarto di +0:18.094 rispetto a Lucas Coenen (KTM,), abile a strappare il primo tempo girando in 23:35.419. Secondo posto invece per l’olandese Calvin Vlaandren (Yamaha), secondo con +0:09.363.  Da segnalare poi il quarto piazzamento di Ruben Fernandez (Honda), quarto con un gap di +0:28. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP: Andrea Bonacorsi terzo nella Qualifying Race, miglior tempo per Coenen

