A San Fabiano una strada ricorda il Conte Borghini | uomo di valore tradizione e amore per Arezzo

Si è tenuta questa mattina, nei pressi dell’Acquedotto Vasariano, la cerimonia di intitolazione di un tratto di strada al Conte Vincenzo Borghini Baldovinetti de’ Bacci Venuti. Alla presenza delle autorità cittadine e dei familiari, è stato ufficialmente dedicato il segmento compreso tra l’incrocio con via Tarlati e l’inizio dell’Acquedotto, luogo simbolico per la città. Figura eminente nella storia aretina e nazionale, il Conte Borghini univa in sé le eredità di due antiche casate: i Bacci di Arezzo, committenti degli affreschi di Piero della Francesca, e i Baldovinetti di Firenze. Uomo di profondi valori civili, fu ufficiale dell’Arma di Artiglieria a cavallo e comandante sul fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale, ricevendo importanti onorificenze al valore militare, tra cui due medaglie d’argento, quattro di bronzo e tre croci di guerra. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - A San Fabiano una strada ricorda il Conte Borghini: uomo di valore, tradizione e amore per Arezzo

