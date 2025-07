AEW | Svelato il gigantesco stage di All In | Texas

L’attesa è finally finita: la AEW svela il maestoso palco di All In a Texas! I fan possono ammirare in anteprima l’enorme rampa d’ingresso che promette uno spettacolo memorabile, grazie all’impegno incessante della crew, pronta a regalare una serata indimenticabile al Globe Life Field di Arlington. Un evento che si preannuncia epico e ricco di emozioni, da non perdere.

La AEW non si sta certo trattenendo sul fronte della produzione e ora i fan hanno finalmente il primo sguardo al gigantesco allestimento per All In: Texas, in programma questa sera al Globe Life Field di Arlington. In un post su Twitter, la AEW ha pubblicato una foto direttamente dallo stadio, mostrando l’imponente rampa d’ingresso costruita per lo show: “La crew della AEW ha lavorato instancabilmente questa settimana per allestire lo stage di #AEWAllInTexas! Ecco un’anteprima esclusiva!” ha scritto la compagnia, offrendo ai fan una panoramica dei giganteschi schermi LED e della lunga passerella che collega il palco al ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Svelato il gigantesco stage di All In: Texas

