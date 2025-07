Wimbledon finale femminile senza storia Swiatek batte Anisimova 6-0 6-0 | è il suo sesto slam

Wimbledon 2025 si regala una finale storica, con Iga Swiatek che conquista il suo sesto Slam in modo implacabile. La campionessa polacca ha dominato l’incontro contro Amanda Anisimova, chiudendo con un punteggio sorprendente di 6-0, 6-0. Un risultato che rimarrà nella memoria degli appassionati, testimoniando la sua supremazia e determinazione. Ma cosa si cela dietro un successo così schiacciante? Scopriamolo insieme.

Londra, 12 luglio 2025 – Iga Swiatek campionessa a Wimbledon dopo un match senza storia contro Amanda Anisimova. Impietoso il punteggio finale che non rende merito alla tennista russa naturalizzata statunitense e al suo percorso nel torneo: 6-0, 6-0. Neanche un game per Anisimova, che non è mai entrata in partita, complice una Swiatek martellante.  Eppure la 23enne arrivava dalla vittoria in semifinale contro la numero uno al mondo Aryna Sabalenka. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net