Camion in fiamme sulla A14 chiuso tratto Giulianova-Val Vibrata | distribuita acqua agli automobilisti bloccati

Un incendio inaspettato sulla A14 tra Giulianova e Val Vibrata ha causato blocchi e code estese, lasciando gli automobilisti in attesa di assistenza. Il fumo avvolge la carreggiata mentre le autorità distribuiscono acqua per alleviare la calura e l’attesa. La strada resta chiusa e il traffico è congestionato, ma si lavora per risolvere la situazione quanto prima. Continua a leggere per aggiornamenti sul traffico e le misure di sicurezza adottate.

Un camion ha preso fuoco dopo un incidente sulla A14 Bologna- Taranto. Chiuso il tratto di strada tra Giulanova e Val Vibrata con 5 km di coda verso Pescara e 4 km di incolonnamenti verso Ancona. In corso la distribuzione di acqua per gli automobilisti bloccati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

