Motociclista 20enne si schianta contro un muro | paura a Borgo San Giovanni

Un grave incidente scuote Borgo San Giovanni: un giovane motociclista di appena 20 anni si è schiantato contro un muro, lasciando la comunità sconvolta e in attesa di chiarimenti. La scena, drammatica, ha richiesto l'intervento immediato dell'elisoccorso, che ha trasportato il ragazzo in gravissime condizioni a Pavia. Rimani con noi per seguire gli sviluppi di questa tragica vicenda e scoprire cosa è successo realmente.

Borgo San Giovanni (Lodi), 12 luglio 2025 – Incidente in moto a Borgo San Giovanni, grave un 20enne: trasferito in elisoccorso a Pavia. Rovinoso incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 12 luglio, a Borgo San Giovanni. Un motociclista 20enne è rimasto ferito in modo serio in seguito dopo uno schianto contro un muro. Il giovane stava viaggiando in sella a una moto da cross targata, quando, per cause ancora da chiarire, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo. Fino a schiantarsi contro un ostacolo in via Giuseppe Garibaldi, all'altezza del civico 75.