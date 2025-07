Torna la Domenica del Mare preghiera e solidarietà al Porto di Salerno con il Vescovo Bellandi

Torna a Salerno la tanto attesa Domenica del Mare, un momento di preghiera e solidarietà che unisce la comunità in un abbraccio spirituale con il mondo marittimo. Guidata dal Vescovo Bellandi, questa celebrazione speciale nella Chiesa di Sant’Anna al Porto rappresenta un’occasione unica per riflettere, ringraziare e rafforzare i legami tra fede e vita quotidiana. Un appuntamento da non perdere per chi sente il mare nel cuore.

Ogni anno, nella seconda settimana di luglio, la Chiesa Cattolica celebra in tutto il mondo la “Domenica del Mare” e sarà domani, domenica 13 luglio anche a Salerno, nella Chiesa di Sant’Anna al Porto, con inizio alle 19.30. Un appuntamento speciale dedicato al mondo del mare e a chi lo vive ogni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

