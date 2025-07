Orlando Bloom e Katy Perry insieme in Costiera dopo la separazione | tappa alla Pasticceria Pansa

fratellino di pochi mesi. Un momento di intimità e solidarietà che dimostra quanto il loro legame rimanga forte, nonostante le sfide amorose. La visita alla storica Pasticceria Pansa, tra dolci prelibatezze e sorrisi condivisi, conferma come la famiglia possa essere il vero patrimonio in ogni fase della vita. Orlando e Katy, uniti in nome dell’amore e della cura, ci ricordano che la vera forza sta nel cuore.

Nonostante la recente separazione, Orlando Bloom e Katy Perry continuano a mostrarsi uniti per il bene della loro famiglia. Dopo aver reso pubblica la fine della loro storia, i due sono stati fotografati in Costiera Amalfitana, insieme alla piccola Daisy, che oggi ha quattro anni, e a Flynn, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: orlando - bloom - katy - perry

“Ehi tu, ma sei quello che manda centinaia di messaggi privati al mio Orlando Bloom. Sono sua, lui è mio. Stai alla larga, ca**o”: Katy Perry furiosa con un fan - Sabato sera 17 maggio, Katy Perry ha interrotto il suo concerto alla T-Mobile Arena per rispondere a un fan e proteggere la sua privacy.

#Cronaca #EnoGastroNautaNews #Turismo Straordinari clienti alla Pasticceria Pansa di Amalfi: Orlando Bloom e Katy Perry in fila per un gelato artigianale Vai su X

#R101News: le prime foto di famiglia di Orlando Bloom e Katy Perry dopo la notizia della separazione Vai su Facebook

Katy Perry e Orlando Bloom di nuovo insieme in Costiera Amalfitana dopo la separazione ufficiale; Katy Perry e Orlando Bloom, in vacanza in Italia. Ecco com'è oggi il loro rapporto; Katy Perry e Orlando Bloom, ancora vacanze ad Amalfi: altro che rottura!.

Katy Perry e Orlando Bloom turisti ad Amalfi con gelato in mano - Katy Perry e Orlando Bloom hanno fatto la loro apparizione nella centralissima Piazza ... Segnala msn.com

Orlando Bloom e Katy Perry dopo la separazione in vacanza insieme in Italia, la foto con i figli - Tra gli scatti, Orlando appare in giro per l’Europa insieme ai suoi figli: Flynn, 14 anni, nato dalla relazione con Miranda Kerr, e Daisy, avuta appunto con Katy Perry quattro anni fa. gossip.it scrive