Migranti 50 prelevati dalla nave Louise Michel

Un'imbarcazione con 50 migranti partiti dalla Libia è stata raggiunta dall'equipaggio della Louise Michel, la nave finanziata da Banksy.

Migranti, 263 traghettati a Genova dalla nave Solidaire - La nave "Ocean Viking" dell’ONG spagnola Solidaire ha traghettato 263 migranti a Genova, dopo due operazioni di salvataggio nel Mediterraneo meridionale.

Migranti, sbarco a Crotone dalla nave Louise Michel: 46 in salvo dopo 40 ore di navigazione: Sono giunti sani e salvi al porto di Crotone i 46 migranti soccorsi tre giorni fa nel Canale di Sicilia dalla nave Louise Michel, dell'omonima Ong. Dopo un viaggio este

Naufragio nel mediterraneo centrale: soccorsi 50 migranti tra cui 6 bambini a bordo della louise michel - Nel Mediterraneo centrale, la nave Louise Michel, finanziata da Banksy, ha soccorso cinquanta migranti in difficoltà segnalati da Alarm Phone, evidenziando le condizioni precarie e i rischi delle trav ...