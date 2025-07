Pogacar | Giornata più tranquilla Almeida è un lottatore

Un’onda di emozioni travolge il Tour de France 2025, con Milan che rompe un lungo digiuno azzurro e conquista la tanto ambita vittoria. La sua volata sorprendente apre un nuovo capitolo per il ciclismo italiano, ricordando i fasti di Nibali e portando entusiasmo tra tifosi e appassionati. Un risultato che dimostra come, anche in un panorama competitivo, il talento tricolore possa ancora brillare con forza. E questa vittoria segna una svolta, lasciando il pubblico desideroso di scoprire cosa accadrà nelle prossime tappe.

Jonathan Milan rompe finalmente l’incantesimo e, grazie ad una straordinaria progressione in volata, vince l’ottava tappa del Tour de France 2025, la Saint-Méen-le-Grand-Laval (Espace Mayenne) di 171,4 chilometri. Lo spunto vincente del corridore friulano interrompe un digiuno di quasi sei anni per l’Italia. L’ultimo corridore azzurro a vincere una frazione della corsa francese era stato Vincenzo Nibali. Il siciliano si era imposto nella tappa arrivata a Val Thorans il 27 luglio 2019. Sul traguardo di Laval il velocista della Lidl-Trek ha preceduto il belga Wout van Aert della Team Visma Lease a Bike e l’australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pogacar: “Giornata più tranquilla. Almeida è un lottatore”

