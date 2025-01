Ilfattoquotidiano.it - “Tutto è possibile”. Buffon non esclude un clamoroso ritorno in campo: l’ex portiere svela il suo desiderio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gigiha a cuore il suo ruolo di capo delegazione dell’Italia, ma nella sua testa percepisce di poter essere ancora competitivo.calciatore ci scherza su, ma neanche troppo, quando al sito della FIFA ammette: “Mi sarebbe piaciuto tanto disputare il Mondiale per Club, ma nella vita. non si sa mai., no? Non sarebbe una sorpresa”.Chissà se qualcuna delle 32 squadre qualificate ha ascoltato il messaggio delJuventus. Intanto lui il suo pensiero l’ha espresso. dopo essersi ritirato il 2 agosto 2023, a 45 anni. A pensarci bene, ci sarà una sessione di mercato ad hoc prima del Mondiale per Club, che si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio 2025., come ha detto, anche dunque ingaggiare uno svincolato del genere in caso di necessità.campione del mondo di Berlino 2006 è molto affascinato da questa competizione: “Sarà un evento nuovo, un torneo che stimolerà tutte le società e tutti i giocatori, per cercare di vincere e dare il meglio.