Nuovo ponte sul Santerno, si riparte

Imola, 3 gennaio 2025 – La Giunta prova a rimettere in moto, partendo dai fondi di Autostrade, l’iter per la costruzione delsul. Nella nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale, è stata infatti inserita la “ripresa dello studio di fattibilità” per l’opera attesa ormai da decenni e destinata a migliorare la viabilità lungo l’asse Est-Ovest della città. E ora attraverso un ulteriore atto, in questo caso dirigenziale, il Municipio ha stanziato anche le risorse necessarie alla predisposizione del documento per le alternative progettuali. Nel dettaglio, si tratta di 100mila euro, destinati ad Area Blu, che arrivano dalla convenzione sottoscritta la scorsa primavera per le opere compensative legate alla realizzazione della quarta corsia della A14.