Morto David Lodge è stato il grande pioniere dello humour inglese

Lo scrittore britannico, noto soprattutto per la sua trilogia di ritratti ironici del mondo accademico, èall’età di 89 anni. “Il suo contributo alla cultura letteraria èimmenso, sia attraverso le sue critiche che attraverso i suoi magistrali e iconici romanzi che sono già diventati dei classici”, ha scritto il suo editore Liz Foley (della Penguin Random House) in un comunicato nel quale ha dato la triste notizia. “Siamo molto orgogliosi dei suoi successi e del piacere che la sua narrativa, in particolare, ha portato a tanti”.Leggi anche: Cannavacciuolo conosceva Katia Bassolino prima di Masterchef 14, le foto della formazione a Villa Crespi nel 2019Nato il 28 gennaio 1935,era cresciuto in una famiglia modesta nella periferia sud di Londra, dove l’università era “un territorio sconosciuto”.