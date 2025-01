Lanazione.it - Meteo Epifania in Toscana, dopo il freddo torna la pioggia. Date e previsioni

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 gennaio 2025 – Inizio d’anno all’insegna dele dellagiorni di alta pressione e cieli sereni, che hanno accompagnato le festività natalizie, una perturbazione di origine atlantica sta transitando sulla nostra regione, portando precipitazioni, vento forte e calo delle temperature.del tempo per il fine-settimanalaAllerta gialladel tempo per il fine-settimana Già da oggi, venerdì 3 gennaio, come fanno sapere dal Lamma, il cielo si presenterà coperto e grigio con piogge diffuse, in particolare nella parte centro-settentrionale della. Le precipitazioni si sposteranno verso sud ed est nel corso della giornata, lasciando spazio in serata a un miglioramento che inizierà a farsi notare da ovest.