Ilrestodelcarlino.it - Le Marche in prima serata. La miniserie su Leopardi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il grande poeta recanatese porta lesul piccolo schermo grazie allaevento Rai "– Il poeta dell’Infinito" di Sergio Rubini, che sarà trasmessa insera martedì e mercoledì prossimi su Rai 1. La, presentata in antemondiale all’81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica La biennale di Venezia 2024, è stata girata in ottobre nelle, in costume, da una produzione composta da circa 120 professionisti, tra le città e i borghi storici della regione in cui sono state ricreate le suggestive scenografie dell’800. In particolare, si potranno ammirare l’arte e la bellezza dei comuni di Montecassiano, Potenza Picena, Treia, Recanati, Offagna, Osimo, Pollenza, Ascoli e Macerata. Per la realizzazione delle riprese sono state selezionate sul territorio 414 comparse e 26 figurazioni speciali.