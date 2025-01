Ilgiorno.it - Influenza in Lombardia, record di vaccini e hotspot infettivologici: come sta andando sfida ai virus invernali

Milano, 3 gennaio 2025 – Il peggio della stagionele è passato? Lasi prepara a un momento chiave per tracciare un bilancio, atteso per la metà di gennaio, con la riapertura delle scuole. "Aspettiamo metà gennaio prima di trarre conclusioni" su una partita ancora da giocare, ha ricordato il virologo Fabrizio Pregliasco. Intanto la corsa deisimilli ha vissuto negli ultimi giorni un piccolo rallentamento,testimoniano i dati dell'ultimo rapporto RespiVirNet diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità. Dal 23 al 29 dicembre 2024, vi è stata una lieve, ma attesa, diminuzione del numero di casi dovuta proprio alla chiusura delle scuole per le festività: il livello d`incidenza è pari a 9,9 casi per mille assistiti (10,5 nella settimana precedente), mentre nella stessa settimana della scorsa stagione l`incidenza raggiungeva il picco stagionale con 18,4 casi per mille assistiti.