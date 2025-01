Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Israele conferma l’arresto del direttore dell’ultimo ospedale in funzione: “Nascondeva terroristi di Hamas”. Amnesty chiede il rilascio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le forze armate israeliane (Idf) hannoto di aver arrestato Hussam Abu Safiya,dell’Kamal Adwan di Beit Lahiya, l’ultima grande struttura sanitaria rimasta innella Striscia di. Il medico, scomparso da venerdì scorso, è accusato di complicità con, l’organizzazione islamista che governa l’enclave palestinese, considerataca da: “Centinaia didie della Jihad islamica sino all’interno dell’sotto la sua direzione”, accusa una nota delle Idf. Fino al giorno precedente, 2 gennaio, l’esercito di Tel Aviv aveva sempre negato di sapere dove si trovasse Abu Safiya, da ultimo rispondendo all’organizzazione Physicians for Human rights (Medici per i diritti umani) di non avere “alcuna indicazione delo della detenzione dell’individuo in questione”.