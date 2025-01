Lettera43.it - Francia, detenuto tiene in ostaggio quattro infermieri e un agente nel carcere di Arles

Durante la mattinata del 3 gennaio cinque persone sono state prese inall’interno della prigione di, nel sud della. Undi 37 anni, già condannato per stupro e con un «profilo psichiatrico», ha sequestratoe unpenitenziario, armato di un piccone– Fonti di polizia hanno confermato l’intervento sul posto di squadre specializzate dell’amministrazione penitenziaria per trattare con l’uomo, che avrebbe dichiarato di voler «cambiare i centri di detenzione». Il ministro della Giustizia, Gerald Darmanin, ha scritto su X di seguire l’evolversi degli eventi in tempo reale, mobilitando tutti i mezzi necessari per gestire l’emergenza.Articolo completo:ine unneldidal blog Lettera43