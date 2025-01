2025, Sud tra successi e nuove povertà

Leggi su Ildenaro.it

Ilsi apre con grandi incognite e quindi con aneliti di speranza e moti di timore che riguardano tutti i livelli del nostro possibile interesse: Mondo, Occidente, Europa, Italia, Mezzogiorno. Sfide da affrontare e complessità da domare s’intrecciano come non mai ed è difficile separare i piani di attenzione anche se nell’azione ciascuno dovrà e potrà muoversi secondo le sue capacità (o, meglio, “capacitazioni” secondo la celebre definizione del Premio Nobel Amartya Sen).Lasciando dunque l’analisi degli scenari globali a chi possiede le chiavi per interpretarli al meglio – e magari avere su di essi qualche influenza – cerchiamo di fare un po’ di luce intorno a noi e cioè sull’appendice meridionale del Vecchio Continente, il nostro Sud, che si presenta all’appello del Nuovo Anno con tutte le contraddizioni che l’hanno sempre contraddistinta e con qualche complicazione in più dovuta al fatto che questa volta potrebbe davvero farcela a venir fuori dal suo stato di precarietà.