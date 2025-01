Ragazzi ve ne siete accorti? Lorenzo MaVi Shaila e Jessica lo rivelano davanti alla telecamera

Leggi su Caffeinamagazine.it

La programmazione del Grande Fratello subisce un altro cambiamento. A partire da gennaio 2025, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, tornerà al doppio appuntamento settimanale. L’edizione inizierà martedì 7 gennaio, a causa della finale della Supercoppa Italiana prevista per il 6 gennaio, e successivamente andrà in onda regolarmente il lunedì e il giovedì alle 21:30 su Canale 5.Nel frattempo, all’interno della Casa è scoppiato un vero e proprio caos. Dopo il confronto acceso tra Helena e Ilaria, un gruppo di concorrenti ha cominciato a nutrire sospetti sulla modella brasiliana, convinti che essa sia favorita dal Grande Fratello. Durante una discussione privata in camera, i partecipanti hanno espresso le loro perplessità riguardo a Helena.