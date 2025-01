Pasti entro le 11 sesso programmato a letto alle 20 | 30 | la routine per l’immortalità in una serie Netflix

Leggi su Open.online

Naturale che circa due anni fa la notizia facesse scalpore, naturale che a distanza di circa due anni la storia del miliardario che combatte giornalmente l’invecchiamento, quindi la morte, diventasse un documentario. Si intitola Don’t Die – The ManWho Wants To Live Forever il nuovo contenuto che, anche in Italia, da ieri si può trovare su. Il suo nome è Bryan Johnson, fino a pochi anni fa un miliardario come tutti gli altri: fondatore ed ex CEO di Kernel, un’azienda che crea dispositivi che monitorano e registrano l’attività cerebrale, e di OS Fund, una società che investe in aziende scientifiche e tecnologiche in fase iniziale. Johnson, nato nel 1977 a Provo, nello Utah, è stato anche fondatore, presidente e ceo di Braintree, un’azienda specializzata in sistemi di pagamento mobile e web per aziende di e-commerce, società che ha venduto a PayPal per 800 milioni di dollari.