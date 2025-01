Quotidiano.net - Morta Jocelyne Wildenstein: l'icona della bellezza trasformata in "donna gatto"

, conosciuta in tutto il mondo come la "", èall'età di 79 anni a Parigi a causa di un'embolia polmonare. La sua vita è stata caratterizzata da una continua ricerca die da un'ossessione per la chirurgia estetica, che l'ha portata a sottoporsi a innumerevoli interventi per assomigliare a un felino, in particolare a una lince, ilpreferito del suo ex marito Alec. Nata il 5 agosto 1940 in Svizzera,ha sempre avuto un forte desiderio di appartenere al jet set e di vivere una vita di eccessi. Dopo aver incontrato Alec, un collezionista d'arte miliardario, nel 1977, la sua vita ha preso una piega drammatica. Il matrimonio con Alec sembrava inizialmente perfetto, ma col passare del tempo, le tensioni sono aumentate, spingendoa ricorrere alla chirurgia per cercare di riconquistare l'attenzione del marito.