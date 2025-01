Agi.it - La 'strage invisibile' dei senza dimora

AGI - Il primo del 2024 è stato Darim, 32 anni, indiano del Punjab, trovato esanime a Napoli sotto i portici di piazza del Plebiscito, location del concerto di Capodanno. L'ultimo Beye Cheikh, 35enne senegalese, ucciso dal freddo sul lungomare di Martinsicuro (Teramo) la notte di Santo Stefano. Una vera e propria "" quella deiin Italia: nell'anno concluso da poche ore, secondo i dati non ancora definitivi della Fio.Psd - Federazione italiana organismi per le Persone, ne sono morti in strada 405, poco meno del tragico picco (415) del 2023; nel 2022 erano stati 399, l'anno prima ancora 250. I decessi in strada interessano soprattutto uomini (93% nel 2023), per lo più stranieri (58%), con un'età media di 47,3 anni. E le circostanze di questi decessi raccontano molto delle condizioni di vita delle vittime: c'è chi muore sul marciapiede, chi su un panchina, chi in una casa abbandonata, chi lungo un binario o sul greto di un fiume.