La lasagna perfetta con i trucchi di Giorgione e suo figlio Giuseppe

Quando si pensa alla, ciò che viene in mente è un timballo sicuramente di colore rosso. Sì, perché nell’immaginario comune laclassica si realizza con la salsa di pomodoro, quella bianca viene spesso considerata di serie B, di poco gusto. Eppure, non è così. Basti pensare che storicamente, come abbiamo raccontato qui, lasi faceva con pasta tirata con acqua e farina, immersa nel brodo e servita asciutta con del formaggio grattugiato. Chi non accetta la versione bianca, rinnega le origini.A capire che labianca ha il suo perché è stato anche(guarda le serie disu gamberorosso.tv) che, con suo, per Natale ha pensato di realizzarne una con i funghi. Premessa: per chi conoscesa che la besciamella è “vietata” nella suaclassica, ma in questo caso fa un’eccezione: la tollera; perché, come lui stesso afferma: «Il giorno di Natale si mangia bello, anche un po’ grassottello».