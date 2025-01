Ilgiorno.it - Feste finite, vacanze no. Ecco le regole antifurto

Le festività sono ormai, ma leancora no. Ai cittadini, dal sito del Comune, il vedemecum "" dei gruppi di controllo del vicinato. Già più d’uno, ma implementabili: "Aderite - l’appello - o costituitene di ulteriori. Possono essere un prezioso aiuto". Le norme, una dietro l’altra, sono già note. Ma come si dice, ripetere giova. "L’assenza prolungata dalla nostra abitazione - così i cdv - la espone maggiormente al rischio furti. Posto che il rischio aumenta all’aumentare delle nostre vulnerabilità, risulta utile ed essenziale assumere alcune precauzioni atte a scoraggiare i ladri e quindi evitare di essere derubati". Nel mirino le pubblicazioni sui social: "Gli unici veramente interessati in tempo reale a sapere se siete in vacanza e per quanto tempo sono gli eventuali malintenzionati; quindi, evitare di postare immediatamente sui social network: potrete farlo quando tornate".