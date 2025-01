Tpi.it - È morto Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore: aveva 80 anni

all’età di 80, exe opinionista tv. Il decesso è avvenuto all’alba di oggi, giovedì 2 gennaio, all’ospedale di Piombino, in provincia di Livorno, dove l’ex sportivo era ricoverato da alcuni giorni.Originario proprio di Piombino, dove nacque il 14 aprile 1944,è stato uno dei volti più rappresentativi della risalita del Torino dopo glidifficili seguiti alla strage di Superga. In maglia granata ha disputato oltre 200 partite tra il 1967 e il 1975 vincendo due Coppe Italia.In carriera ha militato anche nella Ternana, nel Potenza e nel Perugia e ha vestito per cinque volte la maglia della Nazionale italiana.Da, tra gliOttanta e i primiNovanta ha guidato Perugia, Pescara, Pisa, Padova, Como, Ascoli e soprattutto Fiorentina, squadra a cui è sempre rimasto molto legato.