It.newsner.com - Come riconoscere i segni di un ictus imminente

Leggi su It.newsner.com

Ogni secondo è importante quando si tratta di trattare un, ei sintomi precoci non solo migliora le possibilità di sopravvivenza, ma riduce anche la probabilità di disabilità a lungo termine.In questo articolo analizzeremo perché è fondamentale conoscere i segnali di unun’azione rapida possa salvare delle vite.Il Centers for Disease Control (CDC) riferisce che ogni 40 secondi negli Stati Uniti qualcuno ha une ogni 3 minuti e 11 secondi una persona muore.L’, una condizione di emergenza pericolosa per la vita “in cui ogni secondo conta”, si verifica quando il flusso sanguigno al cervello viene interrotto, a causa di un blocco (ischemico) o della rottura di un vaso sanguigno (emorragico). Quando ciò accade, le cellule cerebrali vengono private dell’ossigeno e iniziano a morire nel giro di pochi minuti.