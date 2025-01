Ilrestodelcarlino.it - Cesena, promossi e bocciati al giro di boa. Shpendi show, Bastoni e Antonucci deludono

Partenza sprint e drammatico rallentamento nelle fasi finali delne di andata, cominciando anche peggio quello di ritorno, cioè perdendo male a Carrara. Ecco le pagelle della prima parte di stagione dei bianconeri. Pisseri, 6. Ha preso un sacco di gol, quasi mai per colpa sua, ben 17 in 10 gare che sono una media da retrocessione diretta. E’ un portiere e una persona perbene, accantonato dopo un battibecco pubblico con Prestia o forse non solo per quello. Poche le grandi parate, ma rari anche gli errori. Probabile che abbia chiesto di cambiare aria. Klinsmann 6,5. Lo perseguita l’alone da raccomandato da cui si scrolla con alcune gare senza macchia, alcuni clean sheet e una mega prestazione purtroppo vana a Carrara. Nelle sue 10 gare prende ’solo’ 11 gol e dimostra di meritare la fiducia.