Ilrestodelcarlino.it - Baleani, la certezza: "Derby con la Vigor. Passaggio chiave"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Adesso faccio parte solo del consiglio direttivo, sono solo un consigliere del Castelfidardo calcio", ma per quasi tutto il 2024 è stato lui al timone della nave biancoverde approdata al porto della D, dopo due stagioni in Eccellenza. Franco, ormai ex presidente del Castelfidardo, racconta di un 2024 da ricordare. L’ex presidente fidardense ha così scritto un’altra pagina importante di una carriera in dirigenza iniziata a 16 anni e che lo scorso anno ha tagliato il traguardo dei 60 anni da dirigente. Adesso alla presidenza del Castelfidardo è tornato Costantino Sarnari. "Si è riformata la triade. Io, Sarnari, Pigini, ma non dimentichiamoci Ciucciomei (socio, ma anche presidente del Castelfidardo Academy, ndr) che sta facendo molto bene". Anni di presidenza condite da molte gioie e poche delusioni.