Iodonna.it - Appuntamento dal parrucchiere i primi di gennaio? 5 idee a cui ispirarsi per il nuovo tagliov

Leggi su Iodonna.it

Si sa, anno, testa nuova. E per molte l’dalè immancabile, per iniziare con brio l’anno. Ma tra quali tagli di capelli da rientro scegliere? Ecco i cinque più cool, tra sfilate, street style e celeb, perfetti per2025. Capelli, i tagli di tendenza del 2024. Ecco tutte le ispirazioni da copiare alle star X Leggi anche › Capelli in inverno: come evitare il crespo e l’effetto elettrico I tagli di capelli del rientro per il 2025Anche per il 2025, quanto meno per la prima parte dell’anno, il macro trend capelli sarà la naturalezza.