Speed 01 01 2025 Canada vs Corea

Questo torneo ancora più del solito mi è parso lento e noioso. Dopo quasi 2 mesi( I guess, chi tiene il conto ormai) siamo arrivati alla finale: da una parte una lottatrice canadese ovvero Natalya, mentre dall’altra Michin, proveniente da una delle migliori Coree del mondo.• Natalya vince per Roll Up in 2:16 minutiMercoledì prossimo la moglie di Tyson Kidd avrà la sua shot titolata contro Candice LeRae, che sarà chiamata a difendere dopo 2 mesi per la prima volta il suo titolo.