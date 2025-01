Metropolitanmagazine.it - New Orleans, camion travolge la folla: 10 vittime e 30 feriti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Durante i festeggiamenti per il nuovo anno Newunsi è scagliato sullando le persone che afvano il centro della città della Louisiana.New, tragedia nella notte a Bourbon StreetIl tragico episodio è avvenuto nel quartiere di Bourbon Street, noto nel mondo per il jazz e molto frequentato dai turisti, che in quelle ore erano intenti a festeggiare l’arrivo del 2025. Secondo i testimoni, unintorno alle 3.15 (ore italiane, ndr) ha travolto i presenti: nel primo bilancio figurano diecie trenta, trasportati al NewEmergency Medical Services. In seguito, il conducente del veicolo, sarebbe sceso ed avrebbe iniziato a sparare tra la.Alla CNN due testimoni hanno raccontato: “Ho visto unche investiva le persone sul marciapiede sul lato sinistro di Bourbon Street.