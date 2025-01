Epifania a piazza Mercato | la Fiera del Giocattolo e della Calza Notte Bianca con Rosario Miraggio Ste e Francesco Da Vinci

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il grande successo delle prime due edizioni con oltre 20 mila presenze, torna l’deldal 3 al 5 gennaio, dalle 11.00 a mezza, con cui si conclude il Natale a Napoli, promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. «È la terza edizione di unabellissima, dedicata soprattutto ai bambini. Unache è sempre stata tradizionenostra città, chiusa per decenni e che noi abbiamo voluto riprendere ed è diventata un evento cultnostra città – dichiara l’assessora Teresa Armato –. Tanti giocattoli, tanta musica, tanti eventi in programma nelle piazze e nelle chiesezona e il gran finale, il 5 gennaio, con la. L’viene realizzata con il coinvolgimento delle associazioni e i commercianti del territorio, che, insieme alla Municipalità, ringrazio per l’indispensabile e preziosa collaborazione».