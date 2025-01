Lanazione.it - E’ Ginevra la prima nata ad Arezzo

, 1 gennaio 2025 – È una bambina lain provincia di. Si chiama, la piccola è venuta alla luce con parto naturale stamani alle 9:57 all'ospedale San Donato e pesa 3080 grammi. L'ultima nascita del 2024 è invece di ieri pomeriggio alle 14.28 quando è venuto alla luce un maschietto. Il bambino, Andrea, è nato con parto naturale e il suo peso è di 2930 grammi. Nel 2024 i nati nella UOC Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale disono stati complessivamente 1335, esattamente 20 in più del 2023. Per quanto riguarda il PO del Valdarno l'ultima nascita risale al 30 dicembre. All'ospedale Santa Maria alla Gruccia nel 2024 il numero di nati è stato 485 bambini, con 13 parti in più rispetto all'anno 2023.