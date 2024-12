Lapresse.it - Verbania, sfregia l’ex con l’acido: convalidato l’arresto

dell’uomo fermato per aver aggredito e tentato dire la ex conmuriatico asabato pomeriggio. Oggi si è tenuto l’interrogatorio di garanzia: la gip ha stabilito la convalida del, l’uomo resta dunque in carcere. L’uomo è stato arrestato in base all’articolo 583 quinquies del codice penale, Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.Ha aggredito la ex all’interno del suo negozio da parrucchiera, cercando di accecarla mettendolenegli occhi: le urla hanno attirato gli avventori di un bar che lo hanno bloccato in attesa dell’arrivo della polizia.