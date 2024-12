Ilfattoquotidiano.it - Supermercati aperti a Capodanno e il 1° gennaio 2025: gli orari e l’elenco completo da Nord a Sud

Il cenone disi avvicina e, tra preparativi e corse dell’ultimo minuto, potrebbe capitare di dimenticare qualche ingrediente fondamentale. Niente panico! Diverse catene dihanno previsto aperture straordinarie per il 31 dicembre e il 1°, per permettere a tutti di fare la spesa e festeggiare il nuovo anno con la tavola imbandita.Carrefour, Coop e Conad:il 31, chiusi il 1°Molti punti vendita Carrefour rimarrannoil 31 dicembre, ma chiuderanno il 1°. Per conoscere gliprecisi di ogni negozio, è possibile consultare il sito web della catena. Anche Coop e Conad seguiranno lo stesso schema:il 31 dicembre, con possibili chiusure anticipate, e chiusi il 1°. Anche in questo caso, per maggiori informazioni sugliè consigliabile visitare i rispettivi siti web.