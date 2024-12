Uominiedonnenews.it - Serena Autieri, Vita Privata: Ecco Chi Sono I Suoi Ex!

Leggi su Uominiedonnenews.it

tutta ladella attrice e conduttrice.tutte le curiosità e le cose che non sai su di lei!e iex: un viaggio tra amori passati e curiosità, una delle attrici e conduttrici più amate del panorama italiano, vanta una carriera brillante che spazia tra cinema, televisione e teatro. Ma prima di trovare la stabilità sentimentale accanto al marito Enrico Griselli,è stata al centro di numerosi gossip per via delle sue relazioni con personaggi noti. Scopriamo insieme chigli ex della talentuosa artista napoletana e qualistati gli amori che hanno segnato il suo passato.Il matrimonio con Enrico Griselli: la svolta sentimentaleDal 2010,è felicemente sposata con Enrico Griselli, manager e produttore teatrale.