Quotidiano.net - Paesi sicuri, la Cassazione: "La lista spetta al governo. Il giudice può verificare"

Leggi su Quotidiano.net

Laha deciso: decide la Corte di giustizia europea. Per avere un’interpretazione definitiva sul concetto die sui migranti portati in Albania bisognerà attendere febbraio, quando ci sarà il pronunciamento dei giudici in Lussemburgo. Ma dopo aver passato così la palla, gli ermellini non rinunciano a dare il loro parere, non vincolante, sui ricorsi presentati dalcontro le prime mancate convalide del trattenimento di migranti nei centri di Schengjin e Gjiader del 18 ottobre. L’ordinanza "interlocutoria" (35 pagine) emessa dai giudici della prima sezione civile dellaè salomonica, come peraltro il pronunciamento del 19 dicembre scorso del medesimo collegio giudicante. Forse lievemente sbilanciata a favore del, anche se pienamente equilibrata.