Nerdpool.it - Mufasa prepara il terreno per i villain de Il Re Leone 2 ma cambia il modo in cui li vedrete

Leggi su Nerdpool.it

Con: Il re, Disney ha gettato le basi per un possibile remake de Il reII: Il regno di Simba, trasformando radicalmente ilin cui il pubblico percepirà i“Esterni”. Dopo il successo del remake in CGI fotorealistico del 2019 de Il re, era prevedibile che il franchise si espandesse. Tuttavia, invece di rifare il sequel animato del 1998, la Casa di Topolino ha optato per un prequel dedicato a. Nonostante ciò, il nuovo film non ha ignorato completamente la trama de Il regno di Simba. Oltre a introdurre Kiara, ha posto solide fondamenta per idel sequel.Una delle grandi rivelazioni di: Il reè chenon era di nascita reale: ha guadagnato il suo trono dopo aver sconfitto un gruppo di leoni bianchi, noti come gli Esterni, che stavano decimando i vari branchi nella Valle dei Re.