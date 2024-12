Ilrestodelcarlino.it - Marcia per la pace: in tanti a Pesaro per salutare un 2024 di guerre

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 31 dicembre– Si conclude con la 57^Nazionale per laildiCapitale della cultura. Perché proprio come affermato dal sindaco di, Andrea Biancani: "La cultura, nel corso di quest'anno non è mai stata vista in senso stretto, ovvero esclusivamente collegata a mostre, eventi o concerti. Quando si parla di cultura si parla soprattutto die solidarietà verso le persone più fragili"., quella del 31 dicembre, che ha visto la partecipazione dicuori uniti per un unico obbiettivo: far riemergere lain un periodo in cui la guerra sta tornando in auge. In centinaia dietro una fiaccola, a sfidare il freddo per fare sentire la loro presenza.che ha avuto inizio all'anfiteatro del Parco Mirafiore alle ore 16, poi la conclusione con la messa delle ore 21 presieduta dall'Arcivescovo diMons.