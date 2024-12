Ilrestodelcarlino.it - Malore alla guida, muore in ospedale

Un, risultato poi fatale, lo ha colpito mentre eradi un’auto, che ha sbandato per poi finire contro la recinzione di un’abitazione. L’incidente si è verificato ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, in via Dante Alighieri, in centro a Bagnolo. E’ stato l’autista di un autocarro, che stava effettuando delle consegne, ad accorgersi dell’emergenza, dando l’rme ai soccorsi. E’ stata mobilitata la centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica di Correggio, raggiunti pure dall’elisoccorso di Parma, atterrato in uno spiazzo poco distante dal luogo dello schianto. Sul posto anche i vigili del fuoco, in quanto inizialmente il conducente appariva bloccato nell’abitacolo. Si tratta di un pensionato di 89 anni, Vittorino Denti, residente a poca distanza dal luogo in cui si è verificato lo schianto.