Tvplay.it - L’Inter ora ha paura: vuole riportarlo subito in nerazzurro

In casa Inter si pensa al mercato del futuro e un expotrebbe nuovamente vestire la maglia dei campioni d’Italia.Il 2024 è finito con una vittoria perdi Simone Inzaghi che ha festeggiato grandi successi in quest’annata ed ha conquistato tanti bei titoli. La formazione nerazzurra ha vinto la seconda stella ed altri titoli e si è consacrata ormai come una delle squadre più forti in Italia.ora hain(Lapresse) SpazioInterQuest’anno ha segnato anche il passaggio di proprietà con Steven Zhang che – suo malgrado – ha dovuto cedere alla banca Oaktree, nuova proprietaria del club. Con Oaktreeattuerà una strategia di mercato differente, non arriveranno più giocatori verso la fine della carriera ma si punterà solo su giovani di grande prospettiva, come abbiamo già visto con Martinez e Palacios, e lo scorso anno con Bisseck.