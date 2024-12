Agi.it - Dopo Roma, un altro artista allontanato dal palco di Capodanno

AGI - Benevento come. Enzo Dong come Tony Effe, è stato escluso dal concerto diperchè i suoi testi per il sindaco Clemente Mastella sono "diseducativi". A dare le motivazioni è stato lo stesso Mastella in una intervista a Il Corriere della Sera e al rapper napoletano non è restato che prenderne atto. "Mi dispiace, accetto la decisione" sono le uniche parole dell'affidate ai social. La decisione ha destato particolare scalpore perchè segue solo di pochi giorni, il pasticcio del Circo Massimo cheaver escluso Tony Effe per i suoi testi giudicati misogeni, ha scatenato il forfait di tutto il cast ingaggiato per ilno, costringendo l'amministrazione capitolina a riorganizzare tutto in fretta e furia.