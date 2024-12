Lortica.it - Stoicismo e Zen: due vie antiche per affrontare la vita moderna

Leggi su Lortica.it

Da anni mi riconosco nella filosofia buddhista, pur senza averla mai studiata formalmente. È stato per caso, nel lontano 2011, sfogliando il web, che ho iniziato a imbattermi, via via nel tempo, in riflessioni e pensieri che sembravano parlare direttamente al mio modo di vivere e sentire. Ogni frase che leggevo mi faceva dire: “Ma io sono così, io la penso così.” Alla fine mi sono detta: “Sì, sono Zen.”Non sono mancati i detrattori, familiari e amici, persone che mi prendono in giro, tutt’oggi, per questa mia antica dichiarazione. “Tu sei Zen,” mi dicono ridendo, rendendo una saggezza millenaria e così profonda, a livello di una presa in giro da. osteria. Ma non mi importa. Seguendo quello che ho scoperto più tardi nella saggezza “stoica” di Marco Aurelio, non mi adombro e non do peso ai giudizi altrui.